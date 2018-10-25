Rektör Karakaya, Anadolu Ahileri Büyük Buluşmasına katıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ankara'da düzenlenen Anadolu Ahileri Büyük Buluşması programına katıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programın açılışına katılan Karakaya, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin önemine değinerek, Kırşehir ve Türkiye için bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.
Ahiliğin tarihi gelişimi ve Ahi Evran-ı Veli’nin kişiliğinden bahseden Rektör Karakaya, "Ahiliğin gayesi, insanın dünya ve ahiretteki mutluluğunu sağlamaktır. Ahilik hakka ve halka hizmet anlayışını benimseyen bir sistemdir. Ahiler, hem kadınları hem de erkekleri eğitmişlerdir. Bu sebeple ahilik, üreten, yetiştiren ve eğiten bir sistemi benimseyerek gelişmeyi önemsemiştir." ifadelerini kullandı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin adına yakışır bir şekilde nitelikli ve kaliteli insan yetiştirerek ahilik anlayışını yeniden inşa etmeye çalıştığını vurgulayan Karakaya, ahiliğin, temel felsefesinin kalite olduğunu, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına inançla devam ettiklerini anlattı.
Rektör Karakaya'ya, konuşmasının ardından verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.