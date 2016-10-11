Rektör Karakaya, üniversite yatırımlarını anlattı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında üniversitenin yatırımları hakkında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Rektör Karakaya, AEÜ’de son 6 ayda başlatılan çalışmaları anlattı.

Üniversitenin fiziki yapılanması ve son durumları hakkında bilgi veren Karakaya, öncelikli konular arasında yer alan güneş enerji sistemi, merkez kütüphane binası, 500 kişi kapasiteli yurt binası, E-Kampüs projesi, ağaç dikimi, tarımsal uygulama ve sondaj çalışmalarından bahsetti.

Daha yeşil bir yerleşke, tam donanımlı bir üniversite ve geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümlerine öğrenci alınacak. Kırşehir’in tarım kenti olmasından dolayı tarıma ve tarımsal uygulamalara önem veriyoruz. Bu konuda da işbirliği çalışmalarına başladık. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNIKOP) bünyesinde üniversitemizin de yer alacak olmasıyla üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşıyacak bu proje için hazırız.”