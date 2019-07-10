Rektör Karakaya'ya ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel ile Sayıştay Başsavcısı Mürsel Ali Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akyel ve Kaplan, rektörlük görevine tekrar atanan Karakaya'ya başarı diledi.
Ziyarette konuşan Akyel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin geçen 4 yıl içerisinde göstermiş olduğu etkin çalışmaları yakından takip ettiğini, üniversitenin kalite çalışmaları, pilot üniversite projeleri ile akademik faaliyetlerinde gösterdiği başarıların çok önemli olduğunu vurguladı. Kaplan da üniversitelerin yeni nesiller yetiştirirken başarılı ve hedefleri olan bireyler hazırladığını ifade etti.
Kırşehir'de ve bölgesinde farklılık oluşturan ve değer kazanımları sağlayan bir üniversite oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Rektör Karakaya ise Kırşehir’de eğitimin kalitesini yükselttiklerini anımsattı.
Karakaya, "Pilot üniversite projeleri ile kentin kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hazırladığımız projeler bölge halkının üretim ve üretilen ürünlerin geliştirilmesine de katkı verecektir. Kaliteli eğitimi, genç ve dinamik akademik yapısı ile ülkemizin geleceğine yeni nesiller yetiştirmeyi hedef edindik. Önümüzdeki 4 yıl içinde de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini geldiği konumdan daha ileriye taşıyacağız." sözlerini kullandı.
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