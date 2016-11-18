Rektör Prof. Dr. Şahin, şehit yakınlarını ağırladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, şehit yakınları ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Merkez Rektörlük Binası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ve eşi Emine Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve eşi Saliha Karabulut, Genel Sekreter İbrahim Halıcı ve eşi Serpil Halıcı, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Bekdemir, 15 Temmuz Gazisi Halit Şener, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şahin, yemek yemek öncesi şehit yakınları ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada, katılımlarından nedeniyle misafirlere teşekkür ederek, bu cins buluşmaları periyodik olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Kapılarının her türlü konuda şehit yakınlarına ve gazilere ardına kadar açık olduğunu açıklayan Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi, devletimizin emrinde ve hizmetindedir. Ülkemizin gelişmesi için milletimizin refahı ve huzuru için çalışan bir üniversitedir. Bilhassa şehitlerimizin çocukları bizim emanetimizdir. Bundan kesin olunuz. Onların eğitimlerinin her aşamasında bir eğitim kurumu olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Kimse bu milletin istikbalini karartamaz”

Prof. Dr. Şahin, şehitliğin peygamberlik makamının hemen altında değerinde bulan bir mertebe olduğunu belirterek, “Bin yıldır biz bu topraklardayız. Şehitler vererek, kanla bu toprakları sulayarak vatan yaptık ve son 200 yıldır ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar ortada. Anadolu coğrafyasından Türklüğü ve İslam’ı hariç tutmak için uğraş sarf ediyorlar. Son dönemler gerçekten fazla kritik ve manâlı olayların akım ettiği dönemlerdir. Bu süreçte özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonradan biz nasıl bir halk olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Vatana nasıl sahip çıkılacağını bütün dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri için özel büro açılacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, şehit ailelerinin sağlık sorunları konusunda direkt irtibata geçebilecekleri bir büro da kurmayı düşündüklerini aktaran Prof. Dr. Şahin, bu vesile ile hastalıklar konusunda seri teşhisin konulması ve tedavilerinin sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Şahin, sonra misafirleriyle tek tek ilgilendi. Program anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.