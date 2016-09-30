Rektör Şahin, Akademik Kurul Toplantısına Katıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Komite Toplantısı’nda, üniversitenin gündemine ilişkin öğretim üyelerine bilgi verdi.

Sosyal Bilimler Iş Yüksekokulu’nda gerçekleşen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erbaşı, Müdür Yardımcısı Okutman Ayşe Cabi ve öğretim üyeleri katıldı.

MYO Müdürü Doç. Dr. Erbaşı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişimine sahne olması sebebiyle yeni eğitim-öğretim yılını buruk yaşadıklarını ifade etti. 15 Temmuz’da vatan ve bayrak uğruna 241 kişinin canlarını korkusuzca feda ettiğini gösteren Doç. Dr. Erbaşı, “Demokrasimize ve milli irademize karşısında üretilmiş olan bu cins saygısız girişimlerin cevabını hep birlikte vereceğiz. Devletimiz, milletimiz zaten veriyor. Biz akademisyenlere de çok ciddi görevler düşüyor. Öğrencilerimizi devlet aşkı, devlet bilinci ve insanlar bilinciyle buluşturacak nitelikte söylev, tutum ve söylemlerimizin olması gerekir. İnanıyorum ancak tüm akademik yıllarımızda bunlara saygı gösterip, bunları uyguluyoruz lakin bu yıl bunun üstüne tüm arkadaşlarımızın bir defa daha eğileceğine inanıyorum. Çünkü bizim görevimiz yalnızca eğitim atamak yok, aynı zamanda eğitip öğrettiğimiz öğrencilerin ahlaki birer anıt haline gelmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

“İdeallerimizin merkezinde ülkemiz, milletimiz bulunuyor”

Rektör Prof. Dr. Şahin, hedefleri, idealleri olan halk olarak hedeflerinin odağında ülke ve millete hizmet etmenin yer aldığını söyledi. İdealinin Türkiye’yi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına ulaştırmak olduğunu açıklayan Prof. Dr. Şahin, “Milletimizin bugüne kadar daha pozitif huzur ve kolaylık içinde yaşayan milletler aralarında yer almasını karşılamak istiyoruz. Bu çabayla hareket ediyoruz. Her rektörün hedefi, ideali vardır. Biz hedefimizi, idealimizi ülke ölçeğinde ve dünyayla rekabet edebilecek düzeyde belirledik. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İdeallerimizin merkezinde ülkemiz, milletimiz, devletimiz var. bunun dışında başka bir niyet ve idealimiz yoktur. Biz rektörlük görevine talip olurken de hizmet amacıyla hareket ettik” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının arkasında bölüm başkanları, birim faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Istek ve temenniler sonrası program sona erdi.