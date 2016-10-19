Rektör Şahin, oda başkanları ile buluştu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya’daki oda başkanları ile bir araya geldi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Merkez Rektörlük Binası’nda gerçekleştiren toplantıda, üniversite olarak devlet ve millete menfaat sağlayacak projelerin peşinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda planlanan projelerden aşı imal merkezinin stratejik bir alan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, aşı konusunda yurt dışına ast olmanın ülke ölçeğinde bıkkınlık sonuçları beraberinde getirebileceğini anlattı. Prof. Dr. Şahin, bitki ıslahı ve tohumculuk merkezi çalışmaları kapsamında, bilhassa mikrobik hastalıklar konusunda donanımlı bir laboratuvar oluşturmayı hedeflediklerini, gıda içeriklerinin analizi açısından da gerekli altyapıyı kurmayı amaçladıklarını anlattı.

“Selçuk Üniversitesi şiddet bir işlem yaşadı”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Şahin’in rektörlük görevinde en zor dönemleri geride bıraktığına inandığını belirterek, “15 Temmuz’dan sonra Selçuk Üniversitesi kuvvet bir süreç yaşadı. Üniversite olarak koskocoman sarsıntı da geçirdiniz fakat iyi atlattığınızı düşünüyorum. Şüphesiz ufak tefek hatalar olmuştur. Yan oysa bu dek gizli bir yapının yüzde 100 isabetle teşhisinin, tedavisinin de basit olduğunu düşünmüyorum. Baskı bir süreç lakin kayda değer olan bu süreçte bir tarafta bir mücadele verirken bir tarafta işlerin aksamamasıydı. Allah bu konuda hepimizin yardımcısı olsun, sıfır hatayla kararlar aldırsın” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli ulusal tohumların üretilmesini istiyoruz”

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de, dinç nesillerin yetişmesinde gıda güvenliğinin manâlı olduğunu söyledi. Bu anlamda Konya ve çevresinin Türkiye’deki tohum üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını ürettiğini vurgulayan Çevik, “Tohum ve gen teknolojisi ülkemizde aşağılarda. İtalya, Fransa, Almanya, ABD’ye baktığımız süre bütün tarımsal ürünlerinin hepsinin tohumlarını tohum ve gen teknoloji olarak inceliyor. Gerçekleştirilecek araştırmalar zarfında, büyük bir alanda sera işlemini ve laboratuvarını kurarsak iyi milli tohumların üstünde çalışılmış olur. Biz bunun sürdürülebilirliğini istiyoruz” diye konuştu.