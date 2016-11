Rektör Şahin, “Önceliğimiz Sizlersiniz”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü kadar Sıhhat, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci Konseyi yönetiminin de katımıyla öğrenci toplulukları başkanları Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ile yemekte buluştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdal Arslan, Sağlık Durumu Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, Öğrenci Toplulukları Ofis Sorumlusu Atilla Bayrakçı, Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Selçuk ve 111 öğrenci topluluğunun başkanı katıldı.

Yemekten daha sonra öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bu ülkenin en büyük hazinesi siz gençlersiniz. Bu koltuğu bir süre sonra boşaltacağız. 15-20 yıl sonradan sizler gelip oturacaksınız. Size birinci tavsiyem kendinizi bu koltuğa oturacak şekilde hazırlayın ve yetiştirin. Yetişmiş insanların sayısının fazla olması lüzumlu ve bizden sonra gelenlerin de bizden daha iyi olması lüzumlu. Çünkü dünya, ahali ve şartlar değişiyor. Riskler artıyor. O risklere aleyhinde hazırlıklı olmanız durum. Fazla yönü olan yetişmeniz gerekiyor. Tek yönü olan insanlardan fazla verim alamazsınız. Sizlerin bu noktada iyi yetişmeniz için devletimiz koskocoman imkanlar tahsis ediyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak kendi geleceğimizi ve istikbalimizi emanet edeceğimiz sizlere yük veriyoruz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda sizin için her şeyi yapmaya hazırız. Bundan kesin olun. Çünkü yarınımız sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Önümüzdeki yıllarda dünya tekrar dizayn edileceği süreçler gelecek. Ve bunun için sizlerin her yönüyle hazırlanmış olmanız gerekiyor. Birlik ve birliktelik noktasında hazır olmanız gerekli. Küçük meselelerde birbirinizle ağız dalaşı edip bölünmeyin sakın. Bu fazla önemli. Anadolu coğrafyası büyük bir mozaiktir. Farklı etnik kökenlerden gelen ırk vardır. Karşılıklı noktamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmektir. Türkiyeli olabilmektir. Kayda Değer olan ay yıldızlı bayrağın aşağı yaşıyor olabilmektir. Bu iki taraflı noktaya sıkı sıkıya sarılmanız lazım” dedi.

“AA notunu 88-100 arasına çektik”

Öğrenci toplulukları başkanlarının sorularını tek tek cevaplayan Rektör Prof. Dr. Şahin, “Mutlak sistem veya bağıl sistem kullanılır diye bir madde var. Devlete Ait Gazete’de yayınlandı. Yayınlandığı tarihten itibaren de yürürlüğe girdi. Bağıl değerlendirmenin size iki faydası olacak. Diploma notlarınız bizim yönetmeliğimiz uyarınca düşük oluyordu ve ulusal düzeyde girdiğiniz yarışlarda rekabette daima bir adım geriden başlıyordunuz. Bunun önüne geçtik. AA notunu 88-100 arasına çektik. Ortalamada çok yüksek olan 80’nin üzerindeki notları değerlendirmeye almayacağız. 80’nin üzerindeki bütün notları AA kabul edeceğiz. 20-80 arası notları değerlendirmeye alacağız. Bu açıdan galibiyet yükselecek, ortalamalar yükselecek ve baraja takılma kalmayacak. Herkesi bulunduğu yerden bir yukarı taşıyor. Bu da bağıl sistemin size getirdiği bir avantajdır” diye konuştu.

“Öğrencilerin yararlanacağı sosyal mekanları artacak”

Kampüsteki gelişmeler hakkında da öğrencilere bilgi veren Rektör Prof. Dr. Şahin, “Kampüste mevcut kütüphaneyi sizler için görev edeceğiz. Her topluluğumuzun ayrı bölmelerde ofisi olacak. Yurtların yanında yemekhane ve okuma salonu oluşturuyoruz. Alaeddin Yurtları’nın oraya çalışma salonlarının ve araştırma enstitülerinin olduğu fazla hoş bir sosyal mekan oluşturuyoruz” diye açıklama etti.

Ardından öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Şahin’e yeni dönemi ve politikalara ilişkin görüşlerini bildirdi.