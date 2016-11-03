Rektör Şahin : “Sac ayağından biri eksik olursa medeniyet topal kalır”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Akademik Kurul Toplantısını Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçekleştirdi.

Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Hüseyin Kara, öğretim üyeleri katıldı.

“Ödüller tercih edilmemizi sağlıyor”

Toplantının açılış konuşmasında fakültenin tarihçesi, milli ve uluslararası başarıları ve maddesel yapısı hakkında veri veren Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, “Fakültemiz özellikle toplumun bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına manâlı katkı maddesi sağlama misyonu üzerine kurulmuştur. Bilime ve sanata farklı görünüm açıları kazandırarak bununla beraber köklü Türk kültürünü benimsemiş, ulusal ve manevi değerlerine tabi tasarımcılar geliştirmek belli başlı hedeflerimiz arasındadır. Bu niyet doğrultusunda bölümlerimizin aldığı ulusal ve uluslararası ödüller fakültemizin seçim edilebilirliğini artırmaktadır. Hedefimiz ülkenin ihtiyacı olan ulusal ve manevi değerlere sahip ahlaklı öğrenci yetiştirmektir. bununla beraber uluslararası öğrenci hareketliliğini artmak için çabalarımız var. Sanatsal ve bilimsel faaliyetlerle milletlerarası tanınırlığı çoğaltmak için manâlı çalışmalarımız var” diye konuştu.

“Ülkemizin sanat erbabının yetiştirildiği bir fakültesiniz”

Toplantıda söz bölge Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Güzel Sanatlar Fakültemiz sanat erbabından oluşan bir fakültedir. Ve ülkemizin sanat erbabının yetiştirildiği bir fakültedir. Medeniyetin tesisinde olmazsa olmaz üç saç ayağı vardır. Bunlardan birisi ilim, birisi inanç ve diğeri de sanattır. Üç sac ayağından birisi yetersiz olursa medeniyet topal kalır ve medeniyet insanlığa üstünlük vermez. Atalarımızın bu coğrafyada İslam tarihi içinde kurduğu iki büyük uygarlık vardır. Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti. İnsanlığın mutluluğu ve huzurunu baştan tesis edecek üçüncü bir medeniyeti kurmanın eşiğindeyiz. Bu aşamada sanat kısmı büyük ağırlık talep ediyor ve sizin de bütün burada devreye girmeniz gerekiyor. Bu noktada size fazla manâlı görevler düşüyor” biçiminde konuştu.

“Elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Kampüs içindeki araştırmalar hakkında da data veren Rektör Prof. Dr. Şahin, “Kampüsümüzün arka taraflarında güneş enerjisinden en fazla derecede faydalanılabilecek bir bölge vardı. Burası hakkında hazırladığımız projenin onayı salı günü çıktı. Üniversitemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisini oradan üreteceğiz. Çin, güneş panellerinde kullanılan silisyumu elde ediyor. Bunun üretimine girmek fazla maliyetli olduğu için biz Selçuk Üniversitesi olarak İleri Teknoloji Labaratuvarlarında lületaşından buna alternatif bir proje geliştirdik. Bu önemli bir gelişme. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımızın da önünü açıp kaynak oluşturacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının peşinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, rektör yardımcılarıyla birlikte fakültenin öğretim üyelerinin sorunları ve çözüm önerge hakkında akıl alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, günün anısına Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e yağlı boya tablo hediye etti.