Rektör Şahin, tıp öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Genç Tıbbiyeliler Topluluğu’nca düzenlenen “Kariyer Söyleşileri’nde bilgi birikimi ve tecrübelerini tıp öğrencileriyle paylaştı.

Tıp Fakültesi Beyhekim Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, tıp alanında eğitime başlama süreci, akademik ve idari görevleri, tıp alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarıyla tecrübelerini aktardı. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını, ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, tıp öğrenciliği döneminde katı bir eğitimin bulunduğunu anlattı. Cerrahinin zorlu bir branş olduğunu, genel cerrahinin, cerrahi branşlarının temelini oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin, çalışmaları çerçevesinde çok sayıda cerrahi tekniği de kendi adına geliştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, 120’ye yakın uluslararası dergilerde, 110 civarında ise ulusal dergilerde yayınlanan makale çalışmasının bulunduğunu ifade etti.

“Bir hedef belirleyip yürüyeceksiniz”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Şahin, “Hiçbir şeye bakmadan, bu olur mu olmaz mı demeden bir hedef ortaya koyacaksınız ve yürüyeceksiniz. Mutlaka başkalarıyla işbirliği yapacaksınız, tek başınıza çok şeyi başaramayabilirsiniz. İşbirliği yapacaksınız ama hesaplarınızı o işbirliğine göre değil, kendi gücünüze ve kapasitenize göre yapacaksınız. Zorluklar var. Kişisel gelişim işin en önemli kısmıdır; şahsiyet, meslek gelişimi, farkındalık. Her şeyi bilemeyebilirsiniz ama bilgiyi nasıl kullanacağınız önemli. O yöntemi ve bilgiye ulaşma yönteminizi geliştirmeniz lazım. İnsanlar içinde her zaman açık olun, dürüst olun. Ne yapacaksanız kendi gücünüz ve imkanınızla yapın. Allah, çalışanı mutlaka görür ve karşılığını verir” diye konuştu.

“Twitter, öğrencilerle iletişim kurmanın en kısa yolu”

Prof. Dr. Şahin, Twitter konusundaki soruya ilişkin ise, Twitter’i öğrencilerle iletişim kurmanın en kısa yolu olarak gördüğünü belirterek, “Keyif alıyor muyum? Aldığım da oluyor ama işin ucunda siz olmayın Twitter’le bile uğraşmam, oturur kitap okurum. Bana da olur, bir başkasına da olabilir saygısızlık, hakaret içermeyen her soruyu cevaplıyorum. Üniversiteyi ve arkadaşlarını küçümseyen tweetler geliyor. Hiç görmezden geliyorum, ısrar varsa direkt blokluyorum. Tesadüflere bıraktığımız bir süreç değil, tamamen bilinçli, kontrollü ve belirli prensipler çerçevesinde yürüttüğüm bir süreçtir” değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Göktaş, günün anısına Genç Tıbbiyeliler Topluluğu tarafından Prof. Dr. Mustafa Şahin adına İstanbul’un Çatalca ilçesi İnceğiz köyü mevki yakınlarındaki orman arazisine dikilen fidanın belgesini Prof. Dr. Şahin’e takdim etti.

Söyleşiye, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.