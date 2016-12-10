Rektör Şeker, birinci öğrencilere YÖKün tebrik mektubunu takdim etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 2016-2017 eğitim öğretim yılında her fakülteyi birincilikle kazanan öğrencilere tebrik mektubu gönderdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) birinci öğrencileri de tebrik mektubunu Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den aldı.

Geleceğe güvenle bakan güzel ırk yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Şeker, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. Eğitimin önemine uyarı çeken Şeker ülkenin, bilim alanındaki gelişmelere imza atacak gençlerle gelecekte fazla daha iyi yerlerde olacağını vurguladı.

“2023 Hedeflerimize Sizlerle Ulaşacağız”

YÖK Başkanı Saraç öğrencilere gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin geleceği ve yüksek hedeflerimiz için sizleri fevkalade önemsiyoruz. Sizleri yetiştirirken nitelikli bir meslek sahibi olmanızı, mesleğinizin yanı sıra evrensel değerler ve de kendi kültürümüzün değerleri ile donanarak yetişmenizi arzuluyoruz. Bu süreçte 21. yüzyıl size yaşam boyu, öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Üniversite eğitimi, size mesleki bilginin yanında araştırmayı, açıklama özgürlüğünü ve ayrı fikirlere hürmet ile yaklaşmayı da öğretecektir. Bilim felsefesi, insana hürmet, yurt sevgisi ve iman duygusu en önemli hayat göstergeniz olmalıdır. Dinç ve güvenli bir ülke konumunu hedefleyen Türkiye’nin geleceği, sizlerin elinde olacaktır. Sizler yeni beyin gücü ile Türkiye’nin yeniden yapılanma odağısınız. Ülkemiz ve milletimiz için vatanperver duygularla çok çalışmalısınız. 2023 hedeflerimize sizlerle ulaşacağız. İnancınızın, çalışma ve yücelme azminizin ölümsüz olmasını dilerim. Sizi ve ailenizi başarınız dolayısı ile gönülden tebrik eder, sevgi ile selamlarım.”

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nden Tuba Vural, İlahiyat Fakültesi’nden Mukaddes Açıkgöz, Turizm Fakültesi’nden Zuhal Ayar, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi’nden Niyazi Üzümcü, Sıhhat Bilimleri Fakültesi’nden Emine Sultan Yılmaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Cahit Özel, Meram Tıp Fakültesi’nden Beyza Nur Sağlam, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Iftihar Kemal Kaytan, Diş Hekimliği Fakültesi’nden Zehra Selin Karauğuz; tebrik mektubunu NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in elinden aldı.