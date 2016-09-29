Rektör Şekerden üniversitelere ziyaret

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ayrı üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Rektör Şeker, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret etti. Görüşmelerde ırk göre bastırılan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversite yönetimleri olarak FETÖ ile mücadelede fazla uyanık davranılması gerektiği belirtilerek sürecin; itinalı, tavizsiz ve adil bir şekilde devam etmesinin önemi vurgulandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Gelibolu Yarımadasının üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine tanıtılması yine Mevlana hazretleri ve Selçuklu mirasının, Konya ziyaretleri ile öğrenci ve öğretim üyelerine tanıtılması yönünde prensipte anlaşıldı. Rektör Şeker keza Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’e de makamında terbiye ziyaretinde bulundu ve bambaşka konularda bakış alışverişi yapıldı. Şeker, Namık Kemal Üniversitesi’nde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, üniversitenin kısa zamanda büyük ilerleme kaydetmesinden dolayı Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’i tebrik etti.

İki üniversite arasında karşılıklı araştırma projelerinin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü ziyarette Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Kurultay da yer aldı.