Rektör Şeker’e İtfaiye Haftası kapsamında ziyaret
Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.
Ziyarette, itfaiyeciliğin mukaddes bir iş olarak canlı yaşamının kurtarılmasında ehemmiyetli bir yere sahip olduğu ve itfaiyeci olacak talebelerin, teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimlerinin de ehemmiyet talep ettiği konuşuldu. Programdan mezun olacak talebelerin itfaiyecilik işinin her kademesinde meselesiz bir biçimde misyon almasının iyi bir eğitimden geçtiği ve bu anlamda Konya Megakent Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan protokol gereği uygulama alanında verilen takviyenin talebelere bereketli olduğu dile getirildi. Ayrıca, NEÜ ve Konya Megakent Belediyesinin iş birliği ile kaliteli, ekipmanlı, işini hoşlanarak yapan itfaiyecilerin yetişmesini sağlayacak projelerin değerlendirilmesi ve yaşama geçirilmesi mevzuları gündeme geldi.
Ziyaret, Meram İş Akademiyi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik kısmı Sivil Korunma ve İtfaiyecilik programı öğretim personelleri ve talebelerinin Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e armağan ve çiçek ibraz etmesiyle son buldu.
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