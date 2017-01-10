Rektör Yıldız, gazetecilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldız, kentte görev yapan basın mensuplarıyla CÜ Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme noktasında önemli bir görev yaptıklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Sivasımızda hem yazılı hem de görsel basın oldukça güçlü. Ülkemizin geçmiş olduğu hassas dönemde görev yaparken elbette sıkıntılarınız oluyor. 2017 yılının umarım ülkemiz ve sizler açısından hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün sizin için özel bir gün. İsmail Güneş ve Adem Yavuz kardeşlerimiz gibi görevi başında şehit olan gazetecilerimiz var. Onları da rahmetle anıyorum.”

Etkinliğe rektörü yardımcıları ve CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yöneticileri de katıldı.