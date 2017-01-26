Rektör Yıldız kampüsteki birimleri inceledi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite yerleşkesindeki birimlerde incelemede bulundu.

CÜ’den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Refakatçi Oteli’nde incelemelerde bulunan Yıldız, otel çalışanlarından, otel ve otelde konaklayan misafirler hakkında bilgi aldı. Yıldız, hastanede yatan hasta yakınlarına verilen otel hizmetlerini de inceledi.

Daha sonra üniversitenin garajına ve marangozhanesine geçen Yıldız, çalışan personelle sohbet ederek tespit ettiği eksikliklerin giderilmesinin talimatını verdi. Isı merkezini de gezen Yıldız, çalışan, öğrenci ve yerleşkede yaşayanların sorunsuz ısınmaları ile ısı kaybına neden olan olumsuzlukların giderilmesi hususlarında ilgililerle görüştü.