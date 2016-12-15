Rektör Yıldız, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesin (CÜ) değişik bölümlerinde eğitim gören 15 ülkeden 180 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’la toplantıda bir araya geldi.

CÜ Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen yemekli toplantıya, üniversitenin çeşitli fakültelerde eğitim gören 180 öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile yemek yemenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Yıldız, 20. yüzyılın 2. yarısından itibaren dünyada meydana gelen hızlı değişimin, pek çok alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da kendini gösterdiğini belirtti.

Yılrız, “Az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarındaki yükseliş, gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücüne duydukları ihtiyaç, uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaşması sonucunu doğurmuştur. 1970’li yıllarda dünyada 800 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı günümüzde 4,3 milyona ulaşmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 8 milyona çıkması beklenmektedir.” dedi.