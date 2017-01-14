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Rektör Yıldız'dan Ahmet Şatıroğlu'na ziyaret

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:45

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SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun oğlu Ahmet Şatıroğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yıldız, Ahmet Şatıroğlu’na tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ziyarette bulundu.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle göğüs hastalıkları ana bilim dalı kliniğinde tedavi gören Şatıroğlu’nun sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Yıldız, Şatıroğlu’na geçmiş olsun dileğini iletti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Öztemur da hazır bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız Sivas

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