Rektör Yıldız'dan, Demirgil'e ziyaret

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil’i ziyaret etti.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, Demirgil’in makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yıldız, üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Üniversiteye yeni bölümler kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldız, öğrenci sayısının da her yıl arttığını ifade etti.

Üniversite yerleşkesine yapılan yeni yurtlarla barınma sorununu ortadan kaldıracaklarını kaydeden Yıldız, “Ayrıca 11 bin kişilik yurt yapımı da gündemimizde. En kısa sürede bu projeyi de hayata geçirerek Sivas ve ilçelerindeki barınma sorununu da çözeceğiz. Yeni rektörlük binamız tamamlanmak üzere. Bundan sonra yeni binamızda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Demirgil ise üniversitenin şehrin lokomotifi durumunda olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesinin yeni açılan bölümleri ve öğrenci sayısı ile her geçen gün kendini geliştirerek büyümeye devam ettiğini anlatan Demirgil, “Üniversitemizdeki büyüme Sivas ekonomimize ve esnaf sanatkarlarımıza da aynı oranda yansıyor. Üniversitede yapılacak çalışmalarda her zaman Rektör Yıldız ve ekibinin yanındayız.” ifadesini kullandı.

Demirgil ziyaret anısına, Yıldız’a plaket verdi.