Renault, 2019'da 20. kez binek otomobil liderliğini elde etti

İSTANBUL (AA) – Renault, binek otomobil pazarında 60 bin 668 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payı ile 20. kez binek otomobil pazar liderliği unvanını aldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, geçen yıl toplam pazarda 64 bin 977 adet ve 13,6 pazar payı kaydetti.

2019 yılında Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2'si Renault markasına ait. Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

Clio HB, 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Clio HB, segmentinden aldığı yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat (en yakın rakip satış adedi 6 bin 593 adet) fazla satış rakamına imza attı. Megane Sedan, 22 bin 414 adet satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı.

– "Yeni Clio ve yeni Captur'ün satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv sektörünün 2019 yılını, hükümetin sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın başındaki karamsar öngörülerden çok daha iyi bir sonuç ile tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ÖTV desteği hem de hurda teşviki sayesinde desteklenen talep ve yılın sonunda yerli üretim araçlara kamu bankaları tarafından sağlanan finansman desteği ile 2019 yılında pazarı, yılın başındaki tahminlerimizden çok daha iyi bir seviyede kapatabildik. Bu yıl 20. kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliği ile Türkiye'nin tartışmasız binek otomobilde lider markası olduğumuz bir kez daha tescillenmiş oldu. Diğer taraftan Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 marka sıralamasında OYAK Renault fabrikalarında üretilen Clio HB ve Megane Sedan modellerimizin yer alması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Clio HB'in 2019 yılında elde ettiği satış rakamı ve segment liderliği ise şubat ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağımız yeni Clio'nun başarısı konusunda olumlu bir veri oldu. Sektör adına çok daha pozitif bir beklenti ile girdiğimiz 2020 yılında, Bursa'da OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Clio'nun, ayrıca yılın ilk yarısında pazara sunacağımız yeni Captur'ün de markamıza ve satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz.''

– Yılın Nostalji TV Uygulaması ödülü

Verilen bilgiye göre, Renault Mais, geçen yıl yayında olduğu Kangoo reklam filmi serisiyle ODD Gladyatörler Ödül töreninde "Yılın Nostalji TV Uygulaması" dalında ödüle layık görüldü.

Kangoo'nun hem iş hem aile hayatında fonksiyonel kullanımı ve teknolojik özelliklerine mizahi dille vurgu yapan reklam filmleri, yayınlandığı dönemde pazar payı ve marka bilinirliği anlamında markaya büyük başarı getirmişti.