Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor
ESKİŞEHİR (AA) – Ressam Ergün Başar'ın 25 portreden oluşan "Atatürk: İz Bırakan İlkler" adlı sergisi Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu.
Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde açılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Aziz Sancar'dan Muazzez İlmiye Çığ'a kadar siyaset, sanat ve bilim dünyasından başarılı kişilerin portrelerinden oluşan sergi ilgi görüyor.
Ressam Ergün Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük emeklerle hazırladığı serginin Eskişehir'de açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Açtığı sergilerle sanata ve sanatçıya değer veren Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcunu ödemeye çalıştığını anlatan Başar, şöyle konuştu:
"Sergide Türkiye'de önemli hizmetler yapmış, ilklere imza atmış ancak vefat eden önemli isimlerin yanı sıra şu an hayatta olan kişileri de göreceksiniz. Sergide yer alan birkaç eser dışındaki portreleri Eskişehir'e bağışladım. Portrelerim, açılması planlanan Ergün Başar Portre Müzesi'nde sergilenecek. Kentte adımla bir müzenin açılacak olması beni çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Sergi, 30 Ocak Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
-
Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret
-
Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor
-
Beypazarı İlçe Müftülüğünden mahalle toplantıları
-
Türk-Kırgız İş Geliştirme Formu
-
Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
-
Kuş cennetini koruyabilmek için 13 yıldır takvim bastırarak dağıtıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.