Ressam Yavuz, Ankara’da sergi açacak

KONYA (AA) – Seydişehirli ressam Zübeyde Yavuz, 6-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da yağlı boya resim sergisi açacak.

Kavaklıdere’deki Vakıf Sanat Galerisi’nde “Umuda Yolculuk” temasıyla resim sergisi açacak olan Yavuz, insanların yaşamında farklı kesitlerle işlediği yağlı boya tabloları ile yaptığı birbirinden güzel resimlerini sergileyecek.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimine devam eden Yavuz, çocukluğundan bu yana resmin kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.

Sanatseverleri sergiye davet eden Yavuz, serginin 6-17 Şubat tarihlerinde açık kalacağını kaydetti.