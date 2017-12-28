Restorandaki içkili eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı
Olay, saat 01.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya mekan çalışanlarının da karışması sonucu ortalık birbirine girdi.
İçki şişeleri havada uçuştu
Savaş alanına dönen mekanda içki şişeleri havada uçuşurken kavga esnasında bıçak ve şişler de kullanıldı. Büyük arbedenin yaşandığı restorana ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin güçlükle sona erdirdiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan bir kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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