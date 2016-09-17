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Rio'da üçüncü altın madalya

17 Eylül 2016 Cumartesi, 11:38
Rio'da üçüncü altın madalya

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İSTANBUL (AA) – 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde Çin’i 4-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Future Arena’da oynanan final müsabakasında Türkiye ile Çin karşılaştı.

Çin karşısında üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli oyuncu Sevda Altunoluk, kaydettiği 3 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları’ndaki üçüncü altın madalyasını elde etti. Millilerin, organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalyası da bulunuyor.

Muhabir: Emre Doğan

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