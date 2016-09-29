Riskli bebeklerde erken müdahale

İmran Erkanat Toylan yaptığı açıklamada, “Tehlikeli bebek dediğimizde aklımıza 36 haftadan erken ve 2500 gramın aşağıda doğan, annenin hamileliği süresince tansiyon gibi gebelik şekeri gibi stres gibi anne karnında bebeği strese sokarak gelişimini yavaşlayan, doğum esnasında olabilecek komplikasyonlara maruz kalmış ve kuvöz de kalmış bebekler gelir. Riskli bebekler anne karnında, doğum esnasında yada doğumdan anında sonradan meydana gelen mecburi sebepler nedeni ile merkezi sinir sistemleri hayatta kalma mücadelesi vermeye başlar. Merkezi asap sisteminin hayatta kalma için harcadığı çaba yeni doğan üzerinde cana yakın sistemi aktive ettiği için gerginlik oluşturur. Yeni doğan hayat savaşını kazandığında sakinleşmesi, normal gelişimini sürdürmeye devam etmesi gerekir” dedi.

Erkanat Toylan, Beyin plastisitesinin (beynin kendini yenileme ve her yerde öğrenme, programlama kapasitesi) olağanüstü olduğunu belirterek, “Öyle fazla riskli doğan, bu sayede yaşamının birincil yıllarından itibaren adi gelişerek hayatlarını sürdürür. Oysa fazla az bir kısımda olsa tehlikeli yeni doğan serebral palsi öbür formlarından psikomotor gelişim geriliğine, mektep yıllarında saptama edilen öğrenme güçlüğüne, uyarı eksikliği gibi problemlere, yaygın gelişimsel bozukluktan otizm gibi geniş bir spektrumdaki sorunlarla aleyhinde karşıya kalırlar.

Çocuklarla çalışan bir fizyoterapist olarak riskli yeni doğanlar bize geldiklerinde Bayley III gibi gelişim tarama testleri ile klinik gözlem ile değerlendirmeye alırız. İyi olduğu alanlar ve desteklenmesi gereken alanlar belirlenir. Çocukları değerlendirirken aile işbirliği bizim için en önemli unsurdur. Ailenin içinde olduğu gelişimi destekleyen oyuna dayalı eğlenceli bir program hazırlanır. Program emeklemek, yürümek, zıplamak gibi kaba motor becerileri; kaşık yetişmek, düğme iliklemek , yazı yazmak gibi ince motor becerileri ; kendi başına yemek yemek gibi, üstünü başını giymek gibi jurnal hayat aktivitelerini; anne- baba ve akranları ile oyun oynamak , duygu ve düşüncelerini ifade olabilmek gibi sosyal becerileri ve irtibat becerilerini ; oyunu ayarlamak sürdürmek, devam ettirmek, gibi motor tasarlama becerilerini destekler” diye konuştu.

Oyun temelli yaklaşımlara yerinde olan bobath konsepti, duyu bütünleme terapilerinin aktif olarak kullanıldığını anlatan Erkanat Toylan sonra şunları kaydetti:

“Birincil 3 ay içinde sakinleştirilmede güçlük yaşamış bebekler, ilk 3 ay içinde sosyal gülümsemesi olmayan bebekler, birincil 6 ay içinde gelişiminde yavaşlık olan bebekler, birincil 6 ay içinde el tercihi olduğu düşünülen bebekler, birincil 9 içinde desteksiz oturamayan bebekler, 15 aya kadar yürümeyen çocuklar, 18 aya değin manalı 2-3 kelimesi olmayan çocuklar, 2-3 yaşında kesintisiz aynı oyunları oynamak isteyen yada oyun oynamayan çocuklar, birincil 6 ay içinde gıda ile sıkıntıları olan bebekler ile 1 yaşından daha sonra defalarca aynı yemekleri yemek isteyen çocuklar, uygun olmadan hareket eden çocuklar mutlaka erken müdahale değerlendirmelerini bilen, programı uygulayabilecek bir çocuk fizyoterapistine yönlendirilmelidirler.”