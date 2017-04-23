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Riva deresinde yunus sürprizi

Beykoz Riva deresine gelen yunus balıklarını tescil altına alan işletmeci Uzlaştırma Demir, “Yunus balıkları her yıl nisan ayında yumurtalarını teslim etmek için dereye gelen kefal balıklarını peşine düşüp takip ederler.

23 Nisan 2017 Pazar, 18:18

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Beykoz Riva deresine gelen yunus balıklarını tescil altına alan işletmeci Uzlaştırma Demir, “Yunus balıkları her yıl nisan ayında yumurtalarını teslim etmek için dereye gelen kefal balıklarını peşine düşüp takip ederler. Onlarla beslenip her tarafta denize geri dönerler. Bu senede geldiler. Onları görmek fazla hoş” dedi. 

Başarı Peker
 



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