Rıza Kayaalp, ikinci düğününü memleketinde yaptı
YOZGAT (AA) – Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde nikahı kıyılarak Zeynep Kayaalp ile evlenen milli güreşçi Rıza Kayaalp, ikinci düğünü memleketi Yozgat'ta yaptı.
Yimpaş Düğün Salonu'nda yapılan düğüne Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.
Müzik eşliğinde salona giren gelin ve damat dans edip, oynayarak gönüllerince eğlendi.
Kayaalp çifti birlikte kestikleri düğün pastasının ardından gazetecilerin sorulanı yanıtladı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, uzun zamandır koşuşturma içerisinde olduğunu 10 yaşından beri güreş yaptığını, 15 yaşından beri de milli takımda görev aldığını söyledi.
Rıza Kayaalp, evlenmeye fırsat bulamadığını ve 30 yaşında evlendiğini anlatarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce bu mutluluğu sevdiğim kızla yaşadım. İnşallah bana uğurlu gelir ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmama vesile olur." dedi.
Mutluluğa imza attıklarını 25 Haziran'da Ankara'da da düğün yaptıklarını hatırlatan milli güreşçi, "Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, güreşçi kardeşim Taha Akgül şahitlik yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü. Bugün de Yozgat'ımızda bu mutluluğu hemşehrilerimizle, akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla yaşamak istedik. Gelen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Zeynep Kayaalp de "İlk düğünümüzü Ankara'da yapmıştık. Şimdi buradayız, çok heyecanlıyız ama çok da mutluyuz. Allah sonumuzu güzel ve daim eylesin." ifadelerini kullandı.
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Rıza Kayaalp, ikinci düğününü memleketinde yaptı
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