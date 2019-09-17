Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
YOZGAT (AA) – Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.
Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.
Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 4. kez dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Maçı izlerken çok heyecanlandıklarını ifade eden Sevgi Kayaalp, şunları kaydetti:
"Çocuğum 4. dünya şampiyonluğunu kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı söyletti. Dualarımız da öyleydi, çok şükür kazandı. Türkiye'ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım, oğluma çok teşekkür ediyorum. Hedefte olimpiyat şampiyonluğu var. Seneye olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı söyletir, bayrağımız dalgalandırır bizi daha da mutlu eder. Çocuğum rekor kırdı, Allah'a çok şükür."
Rıza'nın ablası Arzuhan Coşkun da çok heyecanlı bir maç izlediklerini belirterek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırır." dedi.
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