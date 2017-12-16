Rize-Artvin Havalimanıdna çalışmalar sürüyor

Temeli 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle atılan, dolgu çalışmaları ise 16 Eylül’de başlayan Rize-Artvin Havalimanı’nda geçen 3 ayda deniz dolgusu için 5 milyon ton taş kullanıldığı belirtildi. Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy sahilinde 266 hektarlık alanda 88. 5 milyon ton taş dolgu kullanılarak yapılacak olan proje sahasına yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan taş nakli yapılıyor.