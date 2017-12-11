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Rize genelinde 4 bin ton kivi hasadı gerçekleşti

Türkiye’de 40 bin tona yakın kivi tüketimi gerçekleştirildiğini ancak 20 bin ton kivi üretimi olduğuna dikkat çeken Kabaoğlu “Bizim bölgemizde geçtiğimiz yıllarda 5 bin ton olan kivi hasadı bu yıl 4 bin ton civarında oldu…
Güncel - 11 Aralık 2017 17:18 A A

Türkiye’de 40 bin tona yakın kivi tüketimi gerçekleştirildiğini ancak 20 bin ton kivi üretimi olduğuna dikkat çeken Kabaoğlu “Bizim bölgemizde geçtiğimiz yıllarda 5 bin ton olan kivi hasadı bu yıl 4 bin ton civarında oldu. Bizler için bu oran küçümsenecek bir rakam değildir. Daha önceki senelerde bu oran 2 bin ton civarındaydı bu yıl ise istenilen oranda olmuştur. Ayrıca 1.70 kuruş ile, 2.80 kuruş kg fiyatıyla ve ürün kalitesiyle, gramajına göre alıcısına kavuşmuştur” ifadesini kullandı. 

“Kivi meyvesinin tenis topu yumuşaklığına gelmeden ve şeker oranı 14-15’leri görmeden tüketiciye sunulmaktadır” diyen Kabaoğlu “Çiftçilerimiz buna dikkat etmelidir. Ayrıca 2018 yılında mutlaka yaprak dökmeden budama yapmamaları, aralık ve ocak ayında mutlaka iz düşümü boyunca hafif çapa yapmayı ve hayvan gübresi ile mutlaka gübrelemeleri gerekmektedir. Ürün kalitesi bakımından bu önlemler gerekli olup verim arttırmak amacıyla tüm dünyada uygulanıyor” dedi. 

Bayram Ali Sarı
 

Güncel - 17:18 A A
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