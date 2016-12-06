Rize Sağlık Müdürlüğü ekipleri kar tatbikatı yaptı

Rize Afiyet Müdürlüğüne emrindeki ekipler, yaşanması muhtemel negatif hava şartlarına ve yoğun kar yağışına tedbirli olabilmek için harekete geçti. 112 Acele ve Afetlerde Sıhhat Hizmetleri Şubesi bünyesinde bulundurduğu kar arabulucu (snow-track), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) ve kar paletli ambulans ile tatbikat düzenlendi. Rize- Erzurum Karayolu sınırında yer alan Ovit Dağı bölgesiyle ile İkizdere İlçesinde bağlı Sivrikaya Köyü’nde gerçekleştirilen ivedi sıhhat hizmetleri kapsamındaki tatbikat 10 kişi ile gerçekleştirildi.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen tatbikatta yaşaması muhtemel yoğun kar yağışında en uzakta bölgede bulunan hastaya varmak süresi, karşılaşılabilecek negatif hava koşullarında hangi araçla daha etkili hizmetin sunulabileceği, 112 ivedi servis ekiplerinin engebeli kış şartlarında engebeli arazilerde hastalara nasıl ulaşacağı, kar aracının hangi durumlarda devreye gireceği gibi durumlar üzerine hazırlık çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili bir yorumlama yapan Rize Afiyet Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Karadeniz Bölgesi’nin ve bilhassa Rize’nin dağlık ve engebeli arazi şartlarına sahip olduğunu vurgulayarak, güç coğrafi koşullar altında yardıma fakir hastalara etkin ve bereketli sıhhat hizmetini en kısa sürede nasıl verebilirizin derdinde olduklarını söyledi. Rize’de kış mevsiminde kar yağışı sebebiyle bazı köylere ulaşmakta zorluk çekilebildiğini söyleyen Tepecik, “Bu bölgelerde yaşamış kronik hastalar, yaşlı hastalar, gebeler ve acil hastalara varmak için müdürlüğümüz önceden önlem almaktadır.” dedi.

Rize’deki mevcut diyaliz hastalarının adres ve telefonları küskün ve doğumuna 4 haftadan eksik kalan hamile kadınlarımız misafir anne projesi zarfında saptama edildiğini söyleyen Yokuş, şunları kaydetti:

“Bu vatandaşlarımız istek etmeleri halinde ilimiz merkezinde misafirhanelerde bedava olarak kar engeli normale dönene değin ağırlanacaklardır. Kronik ve yaşlı hastalarımız yollarının kapanmasından nedeniyle paniğe kapılma, endişeye kapılmasınlar. Ekiplerimiz mutlak surette kar engeli vakit kaybettirse dahi kendilerine ulaşacaklardır. Bu amaçla ilk önce kar ambulanslarımız ve UMKE ekiplerimiz edinmek üzere ilgili birimlerimizin hepsi aktif olarak çalışmaktadır. Hastalarımızın üzüntü etmesine lüzum olmayıp, lüzumu halinde 112 numaralı telefonundan yardım istenmesi durumunda ilgili birimlerimiz ve tam donanımlı paletli kar ambulanslarımız, UMKE ekibimiz 24 saat kesintisiz hizmette olacaktır.”