Rizede 5 ilçenin çöp sorunu masaya yatırıldı

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın makamında AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Hemşin Belediye Başkanı Halim Bekar, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda çöp sorununa ilişkin gösterme alışverişinde bulunuldu.

Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinin yaşayan olduğu çöp sorunun çözümüne ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıda, kurumlar arası diyalog içerisinde yaşanan sorunun en en düşük seviyeye indirilmesi için alınabilecek tedbirler konuşuldu.

İlçelerin yaşadığı çöp sorunun çözümü için birlikte hareket edilerek en kısa sürede zorunlu adımların atılması konusunda görüntü birliğine varıldı.

Hasan Fehmi Demir