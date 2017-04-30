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Rize’de hortum çatıları uçurdu

Çamlıhemşin ilçesine yan Kavrun Yaylasında etkili olan şiddetli rüzgar ve girdap, yaylada bulunan bir takım ahşap evleri yıkarken, diğer evlerin çatılarına hasar verdi.

30 Nisan 2017 Pazar, 13:30

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Çamlıhemşin ilçesine yan Kavrun Yaylasında etkili olan şiddetli rüzgar ve girdap, yaylada bulunan bir takım ahşap evleri yıkarken, diğer evlerin çatılarına hasar verdi. Hortum nedeniyle plato evlerinin ahşap olan bölümleri yıkılırken, yayladaki çoğu evin de çatısı uçtu. Hortumun yerlerinden söktüğü çatılar metrelerce savrulurken, evlerinin hasar gördüğünü öğrenen köylüler, yaylaya gelerek yıkılan evlerinin enkazından eşyalarını topladı.

Gördükleri görünüm aleyhinde hayran eden yaylacılar, yıkılan yaylalarını onarabilmek için kardan nedeniyle kapalı olan yayla yolunun açılmasını istedi.

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