Rize'deki 'Cerattepe' davasında reddihakim talebi

Artvin Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan “ÇED olumlu raporu”nun iptali için Rize’de görülen davanın karar duruşmasında, davacı taraf reddihakim talebinde bulundu.

RİZE (AA) – Artvin’in Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan “ÇED olumlu raporu”nun iptali için Rize’de görülen davanın karar duruşmasında, davacı taraf reddihakim talebinde bulundu.

Rize İdare Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, davacı avukatı Bedrettin Kalın ve müdahiller katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren duruşmada, davacı taraf, mahkemenin olağanüstü şartlar altında karar alamayacağını savunarak, reddihakim talebinde bulundu.

Avukat ve müdahiller mahkeme salonunu terk etti

Daha sonra mahkeme salonunu terk eden avukat ve müdahiller, adliye binası önünde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Davacı avukatı Bedrettin Kalın, duruşmayı izlemek üzere Rize’ye geldiklerinde birtakım engellemelerle karşılaştıklarını ve bazı müvekkillerinin kente alınmadığını ileri sürerek, “Müvekkillerimizin olmadığı yargılamayla adalete erişemeyeceğimizi anladığımızdan mahkeme hakimlerini reddetmeye karar verdik. Hakimin reddi kararını meslektaşlarımızla aldık ve mahkemeye bildirdik.” ifadesini kullandı.

Kalın, valiliğin kararı gereği başka bir açıklama yapmayacaklarını bildirerek, Artvin’e dönecek vatandaşlara yardımcı olunmasını istedi.

“Cerattepe davası, Artvinliler ‘bitti’ demedikçe bitmeyecek”

Duruşmayı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da burada vekil kimliğinden öte yurttaş kimliğiyle bulunduklarına işaret ederek, “Cerattepe davası, Cerattepe’nin sahipleri Artvinliler ve doğrudan orada yaşayanlar ‘bitti’ demedikçe bitmeyecek. Biz de CHP’liler olarak onların mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız.” dedi.

Mahkemenin, avukatların reddihakim talebini bir ay içerisinde karara bağlaması bekleniyor.

Muhabir: Meltem Yılmaz-Fikret Delal

