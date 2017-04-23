‘Rizeli Heidi’ o koltuğa geçti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 23 Nisan Milli Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı vesileyle Rize’nin İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü’nde doğum yapan keçisini mektep çantasında sırtında içeren Rizeli Hamdu Sena Bilgin’i Ankara’ya eğlence etti. Babasıyla birlikte Başkent’e gelen Hamdu Sena temsili olarak Birliğin Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. 5. derslik öğrencisi Sena’nın birincil açıklaması,”Tüm hayvanları; keçileri ve koyunları fazla seviyorum. Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa daha çok takviye verilmesini istiyorum” oldu.

“KIZIMIZIN BU MISAL DAVRANIŞI KARŞISINDA DUYARSIZ KALMADIK”

Koltuğunu, çizgi film karakteri Heidi’ye benzetilen 5. derslik öğrencisi Sena Bilgin’e devreden Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Nihat Çelik, Sena’nın örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, ”Kızımız bu misal davranışıyla dünyanın gündemine oturdu. Bu misal davranışı aleyhinde biz de duyarsız kalmadık. Biz de o gün basına tanımlama yaparak kızımızı 23 Nisan’da genel merkeze ağırlama ederek, genel başkanlık koltuğunu temsili başkan olarak temsil etmesini istemiştik. Sağ olsun o davete icabet etti, babasıyla Ankara’ya geldi. Ben kızımızı bir kere daha şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum. Kızımızın bu misal davranışının hafızalarımızda daima bir misal davranış olarak kalacaktır” açıklamasını yaptı.

“KÖYÜMDE KALARAK YETİŞTİRİCİLİK YAPMAK İSTİYORUM”

Genel Başkanlık koltuğuna oturan 5. derslik öğrencisi Sena Bilgin, ileride veteriner olmak istediğini ama bununla beraber köyünde kalarak yetiştiricilik yapacağını açıklama etti. Küçükbaş hayvancılığa takviye çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Ben de bir üretici evladıyım. Bütün hayvanları keçileri ve koyunları çok seviyorum. Köyümde kalarak yetiştiricilik yerine getirmek istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa daha çok yardım verilmesini istiyorum. Bizim yetiştirdiğimiz hayvanlar adamakıllı doğaldır, organiktir. Bu ürünler insan sağlığı için çok önemlidir. Koyun ve keçi eti yiyenler, sütünü içenler asla ve katiyen hasta olmaz. Onun için herkesin can atarak tüketmesini istiyorum”

derhal 60 tane keçisi olduğu bildiren Rizeli Sena, “Onları meraya çıkartıyorum. Keçileri otlatmak çok eğlenceli. Sadece keçilerle ilgileniyorum, onların sütünü sağıyorum. İleride keçi çiftliği kurmak ve ayrıca veteriner almak istiyorum” biçiminde konuştu.

“Doğum günlerinde Sena’ya keçi yavrusu, köpek yavrusu gibi hediyeler alıyoruz”

Rizeli Sena Bilgin’in babası Atilla Alim ise kızının hayvan sevgisinin aileden geldiğine işaret ederek, “Hani çocuklara doğum günlerinde anneleri babaları diğer şeyler alır ama biz doğum günlerinde Sena’ya keçi yavrusu, köpek yavrusu gibi hediyeler alıyoruz” dedi. Sevgililer gününde eşine ise inek aldığını söyleyen Bilgin şöyle konuştu: “Rize’de bu işi yapan geniş yapan bir aileyiz. şimdi en fazla hayvan bizde bulunuyor. Sevgililer gününde hanıma da inek alıyorum. Ailece hayvanları fazla seviyoruz.”

Selçuk Böke