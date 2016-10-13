Robot hostes ADAlar, Maktek Avrasya Fuarında göz doldurdu

Konya’nın yazılım firması AKINSOFT tarafından üretilen insansı robotlar, 11-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Maktek Avrasya Fuarı’nda göz doldurdu.

27 ülkede 2 bini aşkın çözüm ortağı ile bilişim ve yüksek teknoloji sektörünün başarılı isimlerinden olan AKINSOFT, her geçen gün çabuk büyümeye ve gelişirken uluslararası platformda da Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Milli ve milletlerarası alanda birçok fuarda bulunan AKINSOFT, bu kapsamda 11-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Maktek Avrasya Fuarı’ na ürettiği insansı robotlarıyla katıldı. Binlerce kişi ve çoğu işletmenin ziyaret ettiği fuarda AKINSOFT’un Robotik Departmanı kadar üretilen, tüm parçaları ve yazılımı ayrıntılarıyla AKINSOFT tasarımı olan Robot Hostes ADA’lar, açılışta tüm ziyaretçilere yaptığı güzel geldiniz konuşmasının gerisinde robot ekibi ile dans gösteri yaparak bütün ilgiyi üzerinde topladı.

Fuara katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AKINSOFT’un yakında açılışı gerçekleşecek olan insansı robot fabrikası ve ürettiği insansı robotlar için Bağımsızlık Akın’ı tebrik ederek, Türkiye’de bu stil girişimlerin ne denli manâlı olduğunu vurguladı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin arkasında Bakan Yardımcısı Metin, AKINSOFT standını ziyaret ederek Özgürlük Akın’dan insansı robotlar ve insansı robot fabrikasının açılışı hakkında bilgi aldı. AKINSOFT Idare Heyeti Başkanı Bağımsızlık Akın da, Bakan Yardımcısı Metin ile yaptığı görüşmede insansı robotların önümüzdeki günlerde birçok sektörde faal olarak insan hayatında yer alacağını bildirerek, Metin’i yakında gerçekleştirilecekleri insansı robot fabrikasının açılışına davet etti.