Rögar kapağından taşan sular bir evi bastı

Kartal Bağımsızlık Mahallesi Abdi İpkeçi Caddesi Bayram cadde üzerinde yer alan 4 katlı bir binanın zemin katını sağnak yağışla birlikte rögar kapağının taşmasıyla su bastı. Ekiplere haber veren konut sakinleri bir yandan eve dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Komşularının da yardımına koştuğu konut sahibi Latif Topkara “Yürek hastasıyım. Olayın gerisinde acile gittim. Evi 60 santimetre su bastı. Rögar kapağının taşmasıyla tuvaletteki sularda eve girdi. Suları çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

Olayı duyunca babasının evine geldiğini gösteren Topkara’nın kızı ise “Babamın kalp hastası. Durumu görür görmez üzüntüyle hastaneye gitmiş. Eşyaların hepsi sular altında kalmış” dedi.

Evdeki eşyalar kullanılamaz ışık halkası gelirken vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla boşalttı.

Murat Solak