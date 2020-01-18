Rönesans Holding’den uluslararası bir başarı daha

İSTANBUL (AA) – Rönesans İnşaat’ın imzasını taşıyan Sheremetyevo Havalimanı C Terminali'nin açılışıyla birlikte Sheremetyevo Havalimanı Rusya'daki en büyük havaalanı kompleksi haline geldi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı haziran ayında Moskova Sheremetyevo Havalimanı C Terminali yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya’nın en büyük havaalanı kompleksinin son etabını tamamladı.

Projenin tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat grup şirketlerinden Energo-Stroy tarafından gerçekleştirildi. Dünkü açılış töreniyle hizmete giren Sheremetyevo Havalimanı C Terminali, 127 bin metrekare alana sahip terminal binası ve yardımcı yapılardan oluşuyor.

Aynı dönemde, Sheremetyevo Havalimanı’nda 2 bin 500 araçlık çok katlı otopark, 350 bin metrekare peron ve büyük ebatlı uçakların teknik bakımının yapılacağı hangar inşaatları Rönesans İnşaat tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Daha önce aynı havalimanının 15 milyon kapasiteli B Terminalini de inşa eden Rönesans, pistlerin altından geçen yolcu ve bagaj taşınması için kullanılan 2’şer kilometrelik iki tünel inşaatını da gerçekleştirmişti.

Kalabalık bir davetli topluluğu ile Rusya’nın önde gelen devlet adamlarının katıldığı açılış töreni sırasında Rönesans İnşaat Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar ve projeden sorumlu Energo-Stroy Genel Müdürü Hüseyin Çetin Çelik’e birer plaket takdim edildi.

Hizmete girmesinin ardından Sheremetyevo Havalimanı C Terminali'ne ilk yolcu uçağı Helsinki'den geldi.

Sheremetyevo Havalimanı'nın yıllık kapasitesi, C Terminali’nin ek 20 milyon kapasitesi ile 80 milyona çıkacak. Yeni terminal ile birlikte Rusya'daki en büyük havaalanı kompleksi haline gelen Sheremetyevo Havalimanı'nın, 6 terminali, 4 business salonu yanı sıra VIP salonu, 60 kişiyi alan ve çocuklu aileler için 24 saat hizmet verebilen 350 metrekarelik ayrı bir salonu daha bulunuyor.