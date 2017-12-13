RTÜK DİZİLERDEKİ OLUMSUZ İÇERİKLERE ‘DUR’ DEDİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin son yıllarda kalite yönünden başarılı olduğunu belirtti.
Kaliteli yapımlar olsa da bazı dizilerin içeriğine yönelik pozitif düşünceye sahip olmadığının altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:
“İçerik olarak bazı dizilerde; kadına şiddet, insan onurunu zedeleme, küfür, hakaret, müstehcenlik ve alkol sahnelerine çokça yer veriliyor. Bunlara çok fazla şikayetler var. İçerik olarak sorunlar var, bunların düzeltilmesi lazım. Yaptırımlar bir önceki ayın reklam gelirinden kesilen para cezasıyla uygulanıyordu. Yeni kanun hükmünde kararnamelerle bu tür durumlarda daha ağır müeyyideler gelmeye başladı. Örneğin, para cezasının yanında program durdurma, yayın durdurma ve arkasından da lisans durdurmaya kadar gidiyor. Eğer dizilerimizde bu olumsuz içerikler devam ederse biz de bunlara dizi dizi ceza vermeye devam edeceğiz. Geçen hafta 2-3 tanesine verdik. Bundan sonra da gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızdan da çok sayıda şikayet almaya başladık. Yüz yüze de şikayetler geliyor.
Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu konuda yayıncı ve yapımcıların çok dikkatli olması lazım.”
Yerlikaya, olumsuz içerikli dizilere yönelik uyguladıkları müeyyidelerin vatandaşlardan da takdir gördüğünü, bunun kendilerine yapılan geri dönüşlerden anlaşıldığını aktardı.
“Dizi yapımcıları ve televizyon yöneticileri çok hassas olmalılar”
Dizilerin içeriklerine ilişkin şikayetlerin artmasıyla müeyyidelerin de artacağına vurgu yapan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir saatlik dizinin neredeyse 5’te 1 oranında, günlük hayatta olmayacak kadar alkol sahnesi koyuluyor. Aşk sahneleri de böyle. Abartılı bir şekilde bu sahneler yapılıyor. Bir anlamda alkolün reklamı ve tanıtımı yapılmış oluyor. Lüks hayatın gösterilmesi durumu da var. Hayat hep böyleymiş gibi gösteriliyor. Gençlerimiz, dizi kahramanlarını rol model alabiliyor. Orada gördüğü küfür, hakaret ve benzeri şeyleri de yapma yoluna gidebiliyor. Ensest ilişki var bazı dizilerde. Hepsini kastetmiyoruz. Güya kötüleyerek anlatıyor. Tecavüz sahneleri de böyle. ‘Övmüyoruz’ diyorlar ama o sahnelerin detaylı şekilde verilmesi olumsuz etki yaratıyor. İzleyici kötü bir şeyi uzun süre defalarca gördüğünde bundan olumsuz yönde etkileniyor. Bunlar çok önemli şeyler. Dizi yapımcıları ve televizyon yöneticileri bu konularda çok hassas olmalılar. Gerekirse uzmanlarla bu konularda istişare etmeleri gerekir.”
Yerlikaya, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri önemsediklerini, reyting kaygısıyla yapılan dizilerde içerik sorununun yaşandığını vurguladı.
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