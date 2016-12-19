RTÜKten yayın yasağı açıklaması

RTÜK’ten konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlama Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça zorunlu kıldığı hallerde ya da ulus düzeninin ciddi şekilde bozulmasının güçlü olarak olası olduğu durumlarda geçici yayınlama yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde 19.12. 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen Rus Büyükelçisi’ne karşın olarak Başbakanlığın 19.12.2016 tarih ve 4368 sayılı yazısı ile geçici yayınlama yasağı getirilmiştir. Devlete Ait makamlarca yapılan talimat açık havada tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsamaktadır” denildi.

Caner Ünver