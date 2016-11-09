Ruanda'dan Eskişehir'e ameliyat için geldi

ESKİŞEHİR (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Dava Dairesi (ICTR) Başkanı Yargıç Wagn Joensen, Eskişehir’de ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren, Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Opt. Dr. Kutlu Teberik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki Joensen’in hastaneye tavsiyeler üzerine, idrar yapmakta zorlanma şikayetiyle geldiğini kaydetti.

Yargıç Joensen’in tahlilleri sonucu iyi huylu prostat büyümesi saptadıklarını ifade eden Teberik, şöyle konuştu:

“Daha önceki ilaç tedavilerinden fayda görmediğini tespit ettik. Hemen bir ameliyat önerdik. En iyi yöntemin plazma kinetik tur yöntemi olacağını belirledik. Pazartesi günü yaklaşık bir saat süren başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuşturdu. Ameliyatın ardından hastamız bugün uçakla Tanzanya’ya gitti. Kendisini hastanemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Eskişehir, sağlık turizmi açısından üzerine düşeni yapacaktır.”