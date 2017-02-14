Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza, Kayseri'de

KAYSERİ (AA) – Ruanda’nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Kayseri’deki birkaç şirketin Ruanda ile iş yaptığını, bu ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret eden Nkurunziza, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir dost olarak Kayseri’ye geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geldiklerini söyleyen Nkurunziza, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı, büyükelçilerin Türkiye’de sadece turist olarak bulunmadıklarını, sahaya çıkıp Türk insanlarıyla tanışmalarını istemişti. Ben Ruanda insanlarını size ve Kayserililere tanıtmak için buradayım. Aynı zamanda da Kayseri ile Ruanda arasında ne tür bir iş yapabileceğimizi araştırmaya geldim. Kayserinin endüstriyel altyapısı ve ekonomisi çok güçlü. Çok önemli ihraç malları üretiliyor. Kayseri’deki birkaç şirketin Ruanda ile iş yaptığını biliyoruz ancak bunu daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ben Kayseri’ye gelen ilk Ruandalı değilim, burada 11 Ruandalı öğrencimiz de eğitim görüyor. Başlamış olan ikili ilişkilerimizin daha artması için buradayız.”

Nkurunziza, yarın da Kayseri Sanayi Odası’nda bir toplantı yapacaklarını, iş adamlarıyla iki ülkenin ticari ilişkileri ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Kamçı da Nkurunziza’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’yı iki kez ziyaret ettiğini anımsatan Kamçı, “Bizler de Cumhurbaşkanımızın ildeki temsilcisi olarak burada ticaretin gelişmesi anlamında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” dedi.

Konuşmaların ardından Kamçı, ziyaretin anısına Büyükelçisi Nkurunziza’ya Kültepe kazılarından çıkarılan şekerliğin replikasını hediye etti. Nkurunziza da Vali Kamçı’ya nesli tükenmekte olan ve çoğunluğu Ruanda’da yaşayan dağ gorilinin tablosunu takdim etti.