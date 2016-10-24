Rulo çim tesisi ekonomiye katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, rulo çim imal tesislerinde yetiştirdiği çim ile ayrıca kendi çim ihtiyacını karşılıyor, keza de ekonomiye katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Tatlıcak’ta kurulan rulo çim tesislerinin İç Anadolu Bölgesi’nde resmi bir kurum göre kurulan ilk ve tek tesis olduğunu dile getirerek, tesislerin bölgeye örnek olduğunu söyledi.

Başkan Akyürek, belediyenin ihtiyacı olan çimin bir kısmının bu tesisten karşılandığını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 1. sınıf futbol sahası çimi ve yine 1. derslik peyzaj çimi üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 200 bin metrekare alanda imal yapıyoruz. Talebe göre de bölge miktarını artırabiliyoruz. Üretimi yapılan rulo çimden, kesimle birlikte benzer gün ilgili alanda başvuru formu tamamlanmak suretiyle yeşil bölge elde ediliyor. Bu Nedenle uygunluk problemi yaşanmıyor. İnfiltrasyon sorunu olan, yani yağmur ve sulandırma sularının toprak profili her tarafında yer çekiminin etkisi ile altında inen alanlarda, yüzde 100 kum üzeri rulo çim üretimi de yapılmaktadır. Kendi personelimiz ve makinelerimizle imal yaptığımız rulo çim tesislerimiz, belediyemizin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra vatandaşa da uygun fiyatta çim tedarik etmesiyle ekonomiye manâlı ölçüde katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Rulo çim tesislerinde çalışan ekipler profesyonel ekipmanlarla 45, 60 santimetre genişlikten 120 santimetre genişliğe, 1 metreden 40 metre uzunluğa değin tek parça kesim yapabiliyor. Rulo çim uygulaması yapılan alanlarda tanıdık olmayan ot problemi yaşanmıyor. Yapılan uygulamalarda ise yüzde 100 verim sağlanıyor.