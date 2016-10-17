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Rumen Daria Müslüman oldu

17 Ekim 2016 Pazartesi, 18:00
Rumen Daria Müslüman oldu

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yaşayan Romanya asıllı Daria Yılmaz, İslamiyet dinine geçerek Müslüman oldu.

Odunpazarı İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmak istediğini söyleyen Daria Yılmaz için ilçe müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Törende, Daria Yılmaz, Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve “Meryem” adını aldı.

Müslüman olan Daria Yılmaz’a ihtida belgesini takdim eden Çakır, Yılmaz’a mutlu bir yaşam dileğinde bulunarak, Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplardan oluşan bir set hediye etti.

eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü

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