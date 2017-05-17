Rus donanmasına 4 firkateyn daha

Rusya Donanması Gemi İnşaatı Bölümü Başkanı Vladimir Tryapiçnikov, “Ivan Hurs” iletişim gemisinin suya indirilmesi töreninde donanmaya alınacak gemilere ilişkin açıklamada bulundu. Tryapiçnikov açıklamasında, 22350 nolu proje dahilinde Rus Donanmasının 2025 yılına kadar dört adet firkateyn alınacağını açıklama etti. Tryapiçnikov, 22350 projesi zarfında dört firkateynin alınmasının arkasında projenin yenileceği ifade edildi. Modernizasyonun fazla önemli boyutta olacağını belirtse de ayrıntılı bir tanımlama yapmadı. Tryapiçnikov, bugün suya indirilen “Ivan Hurs” irtibat gemisinin son derece modern ekipmanlar ile donatıldığını açıklama etti. Filonun diğer gemileri arasındaki iletişimi sağlayacak olan Ivan Hurs gemisi, ‘sıcak bölgelerde’ servis yapacağını dile getirdi.

Proje kapsamındaki “Amiral Gorshkov” adlı firkateyni Kasım ayında deniz kuvvetlerine katılacak. “Amiral Kasatonov” adlı gemiyi üreten “Severnaya Verf” adlı fabrikasının teknik koşulları yerine getirmesi halinde 2018 yılında filoya katılması mümkün.

Moskova’ya yaptırımlar

Tryapiçnikov, Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları nasıl değerlendirdiğine dair soruya “Kiev, kendi vatandaşlarını etkilemek için çeşitli zorlama tedbirlerini uyguluyor. Müzik ve edebiyatı yasaklayıp sonra kendi halkına askeri gücü kullanıyorlar” dedi.

Tatiyana Şuvalova