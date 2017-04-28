Rus gemisiyle çarpışan yük gemisinin yetkilileri açıklamalarda bulundu

Sarıyer Kilyos açıklarında dün “Liman” isimli Rus savaş gemisiyle canlı hayvan taşıyan “Youzarsıf H” isimli siklet gemisi çarpışmış, çarpışma sonucunda Rus savaş gemisi batmıştı. Rus savaş gemisinde yer alan 78 kişilik mürettebat ise kurtarılmıştı. Kazanın ardından önem gemisinin belirtilmiş olduğu acentanın işlem sorumlusu Mustafa Tunç açıklamalarda bulundu.

Tunç, yük gemisinin sadece baş tarafında azıcık çürük olduğunu fakat bunun, geminin seyir almasına engel olmadığını belirtti. Tunç, gemiden bulunan 8 bin 800 adet koyunun ise hasar görmediğini açıkladı. Koyunların zarar görmemesi açısından yola çıktıkları Romanya’nın Midya Limanı’na geri götürülerek tahliyelerine karar verildiğini söyleyen Tunç, geminin acilen seyir aldığını açıklama etti.

Tartma gemisinin açıklanmış olduğu acentanın işlem sorumlusu Mustafa Tunç yaşanan kazayı şöyle anlattı:

“Gemimiz Romanya’nın Midya Limanı’ndan 8 bin 800 adet küçükbaş hayvan, koyun yüklü olarak hareket etti. Dün öğlen saatlerinde, saat 11.27’de İstanbul trafik hizmetleriyle irtibata geçtikten sonra boğaza dürüst ilerlediğini ifade etti.

Saat 12.30 civarında ise geminin bir Rus gemisiyle çatıştığını öğrenmiş bulunduk. Gemimiz ilk raporlarında geminin bir savaş gemisi olduğunu ama pek görebildiğini, çok yoğun sis olduğunu beyan etti. daha sonra geminin isminin “Liman” olduğunu ve bir Rus istihbarat savaş gemisi olduğunu öğrendik. Bağlı bu tür gemiler ufak oluyor. Alışılagelmiş savaş gemileri gibi devasa yok. Daha minik hücum botu tarzında oldukları için olasılıkla bordasından aldığı yarayla birlikte boğazın sularına gömüldü.”

“Bizim gemimizin sadece baş tarafında birazcık çürük oldu”

Ağırlık gemisinin yalnızca baş tarafında minik bir hasar olduğunu ve koyunların iyi durumda olduğunu söyleyen Tunç, “Yan bizim gemimizde sadece baş tarafında azıcık çürük olduğunu öğrendik. Lakin bu olay seyrine mani değil. Gemimizin seyir için herhangi sorunu bulunmuyor. Yüküne dair herhangi bir bezginlik görünmüyor. Romanya’nın Midya Limanı’na gemi tahliyesi için geri gönderildi.

Bize gelen birincil raporlar geminin büyük dere koyuna demirlenip arkasında yasal sürecin başlatılacağı yönündeydi. Ama sonradan canlı bir hayvan gemisi olduğu için yükün zarar görmemesi açısından, hayvanların selameti açısından geminin Romanya Midya Limanı’na yükü geri terhis etmesine karar verildi sahil emniyet kadar. Ast olayı birincil duyduğumuz andan itibaren sahil emniyet ve kıyı emniyetinin çok seri bir şekilde müdahalesinden dolayı Rus savaş gemisindeki 78 tane askerin kurtarıldığını öğrenmiş olduk.

Yaklaşık 15 tane mürettebatın bizim gemimiz göre denizden çıkartıldığını geri kalan mürettebatın ise sahil emniyet kadar kurtarıldığını öğrendik” şeklinde konuştu.



Metin Başar

