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Rus generale ait olduğu düşünülen ceset uzmanlar tarafından inceleniyor

Erzurum ve İstanbul’dan gelen 3 şahsiyet takım, Kars Müze Müdürlüğüne getirilen gövde üstünde birincil incelemeyi yaptı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:08

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Erzurum ve İstanbul’dan gelen 3 şahsiyet takım, Kars Müze Müdürlüğüne getirilen gövde üstünde birincil incelemeyi yaptı. Heyet, yaptıkları incelemenin arkasından gövde ve tabut üzerindeki çalışmalarına ilişkin rapor hazırladı. İkinci bacak incelemede kimlik saptama ekibi ile konservasyon ekibinin birlikte çalışacağı belirtildi.

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