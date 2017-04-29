Rus General’in tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı

Karagöl Mahallesindeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üstünde haç işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üstüne sevk edilen polis, kazı alanı civarda emniyet önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada çözümleme başlattı. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars’a götürülerek koruma altına alınırken Ardahan’daki inşaat ise durduruldu.

Kazı alanında incelemelerde yer alan Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Ufak, alanda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduğunu söyledi.

“Bölge Maşatlık olarak adlandırılıyor”

Yrd. Doç. Dr. Küçük, “Bu bölge Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl Mahallesindeki bu alan Maşatlık olarak adlandırılıyor. Yani gayrimüslüm mezarlığı, dolayısıyla burada yalnızca bu generalin yok daha bir fazla gayrimüslimin mezarının bulunma ihtimali yüksek. Yan burada 40 takvim Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş sırasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek” şeklinde konuştu.

Meraklılar alana akın ediyor

öte yandan vatandaşlar, Rus generalin tabutunun bulunduğu alana akın ediyor. İl dışından geldiğini söyleyen Ayşe Belirgin, “İstanbul’dan geldim, dün haberlerde gördüm ve sırf şu kazıyı görmek için buraya dek geldim” dedi.

Olgun Yıldız

