Rus komutanın cesedinin bulunduğu alanda başka mezarlar da var

Ardahan’ın Karagöl Mahallesinde inşaat kazısı sırasında ortaya çıkarılan Rus komutanın mezarının olduğu alanın 19. yüzyılda, Rusça ‘maşatlık’ denilen kabristan olduğu öğrenildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Yüksek Dağ, alanda diğer mezarların da olduğunu söyleyerek, Koruma Kurulu kararı çıkıncaya dek Ardahan’daki inşaat çalışmalarını durdurduklarını belirtti.

“Başka mezarlarda var”

Ardahan Karagöl Mahallesi’nde Rus general veya üst seviye bir subaya ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu bölgede diğer mezarların da olduğunu ifade eden Müze Müdürü Necmettin Yüksek Dağ, “Orada diğer mezarlar da var. Çünkü Karagöl Mahallesinin bulunduğu yer, 19. yüzyılda yani Rus işgali döneminde anlamsız bir araziden ibaret bir yerdi. Bu boş arazi içerisinde Rusça ‘maşatlık’ denilen bir Rus mezarlığı oluşturulmuştur. Bu alanda ve bu Rus mezarlığı da bizim tabutun çıktığı 44 nolu parsel ile bu parselin etrafındaki alanlarda mevcuttur” dedi.

“İnşaat çalışmaları durduruldu”

Ardahan Karagöl Mahallesi’ndeki inşaat çalışmalarını durdurduklarına dikkat çeken Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, “Bu özellikle tabutun çıktığı bu küçük mezar odasının tescili ve etrafındaki bu öteki bir takım kemik parçalarının bulunması sebebiyle, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna detaylı bir dosya hazırlayıp gönderdik. Kurul kararı sonuçlandıktan daha sonra burada egzersiz yapılıp yapılmayacağı ve o mezar odasının tescili konusu sonuçlandıktan daha sonra bu bahsettiğimiz konuları baştan gündeme alabiliriz. Lakin şuan için ayrıca Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturmayı yürüten, adli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcımızın talimatları, hem de kurul kararı çıkmadan böyle bir çalışmanın yapılması muhtemel değil. Bunun için bu komite kararının, yasa gereğince çıkacak kurul kararlarının adli takibi yapan Cumhuriyet Savcımıza da bildirildikten sonradan gereklilik duyulursa alıştırma yapacağız” diye konuştu.

Işık Çapanoğlu