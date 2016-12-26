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26 Aralık 2016 Pazartesi

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti

Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 110 borda numaralı ‘Alexander Shabalin’, Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na girdi.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:11

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Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 110 borda numaralı ‘Alexander Shabalin’, Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na girdi. Rus savaş gemisi, saat 12. 20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti. 

Murat Yüksel

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