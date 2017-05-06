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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasına ait 158 bordo numaralı askeri savaş gemisi saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:34

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Rus donanmasına ait 158 bordo numaralı askeri savaş gemisi saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçiş esnasında güvenlik önlemleri alındığı görülen savaş gemisine, denizden Sahil Emniyet Komutanlığı ekipleri eşlik etti. Karadeniz’den giriş yapan gemi yaklaşık 1,5 saatte İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne dürüst açıldı. 

Caner Sönmez



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