Rusya Başbakanı Medvedev, Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, 22 Mayıs’ ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Karadeniz Hesaplı İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Medvedev, toplantının arkasından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. bununla beraber, toplantıya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkovic ve Enerji Bakanı Aleksey Novak katılacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) 25’inci Kuruluş Sene Dönümü Zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ve Romanya Başbakanı Sorin Grindyanu katılacak. Toplantı gündeminde, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği, ülkelerin ihracat potansiyelinin artırılması, ufak ve orta ölçekli işletmelere ilişkin projeler olacak. Ayrıca, görüşme zarfında sınır ötesi karayolu, deniz yolu ve enerji altyapısının geliştirilmesi ele alınacak.

Tatiyana Şuvalova